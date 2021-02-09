مناورة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية للتدريب على سيناريو حرب

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى أعلن البدء فى مناورة على الحدود مع لبنان تستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث أطلق الجيش على هذه المناورة اسم "عاصفة البرق".

وذكر مصدر عسكرى إسرائيلى، أن المناورة تهدف إلى "تعزيز جاهزية القيادة الشمالية العسكرية على الحدود اللبنانية"، وذلك بعد التوتر الذى شهدته الحدود مع لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف: "ستشهد المنطقة حركة نشطة لقوات الأمن، وسيتم نشر عدد من الحواجز على بعض الطرق في محيط منطقة الحدود، دون إغلاقها".

وأكد أنه من خلال هذا التدريب العسكري، سيتم فحص ما تم استخلاصه من عِبَر، نتيجة بعض الأحداث التي وقعت على الحدود في الصيف الماضي، كما ستتدرب القوات على عدد من السيناريوهات العسكرية تتضمن سيناريوهات الحرب.