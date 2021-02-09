كابول (أ ش أ)

قُتل ما لا يقل عن 21 من مسلحي طالبان، من بينهم ثلاثة أعضاء بارزين، في عملية خاصة شنتها قوات الأمن الأفغانية فى إقليم فارياب شمال غرب البلاد، وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان نقلته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية اليوم الثلاثاء، بأن القوات الجوية الأفغانية وأفراد الأمن الأفغان استهدفوا عناصر الحركة في عملية خاصة، أسفرت عن مقتل 21 من حركة طالبان وإصابة 18 آخرون في منطقتي ألمار وقيصر بإقليم فارياب.

ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذا الحادث. يأتي ذلك فيما صرح النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح بأن شبكة القاعدة تعمل بنشاط إلى جانب طالبان. وفى سياق متصل لقى أربعة من أفراد قوة الحماية العامة حتفهم وأصيب فرد آخر اثر انفجار قنبلة على جانب الطريق بإقليم هيرات غربي أفغانستان، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغاني اليوم الثلاثاء، عن حاكم إقليم هيرات، وحيد قاتلي، قوله إن أفراد قوة الحماية العامة كانوا في دورية عندما وقع الانفجار، متهما حركة طالبان بزرع القنبلة.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الانفجار.