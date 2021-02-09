مظاهرات فى تشيلى احتجاجا على قتل أحد فنانى الشوارع على يد الشرطة.. صور

وكالات

تظاهر المئات فى جنوب تشيلى، تعبيرا عن غضهم إثر مقتل فنان شارع على أيدي الشرطة، مما أدى إلى اندلاع أحداث عنف.

وكان رئيس تشيلى، سيباستيان بينيرا، قد دعا إلى اجتماع طارئ، لاحتواء الاحتجاجات التي اندلعت بعد قتل شرطي أحد فناني الشوارع بالرصاص.

ووقع الحادث فى بانغيبوى، جنوب تشيلى، بعدما رفض الفنان التعاون مع عملية تفتيش كان يقوم بها عنصران من الشرطة، وسرعان ما تطور الأمر إلى جدال انتهى بإطلاق أحد العنصرين النار على الفنان.