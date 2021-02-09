اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مظاهرات فى تشيلى احتجاجا على قتل أحد فنانى الشوارع على يد الشرطة.. صور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:04 ص
مظاهرات فى تشيلى احتجاجا على قتل أحد فنانى الشوارع على يد الشرطة.. صور جانب من مظاهرات تشيلى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تظاهر المئات فى جنوب تشيلى، تعبيرا عن غضهم إثر مقتل فنان شارع على أيدي الشرطة، مما أدى إلى اندلاع أحداث عنف.

وكان رئيس تشيلى، سيباستيان بينيرا، قد دعا إلى اجتماع طارئ، لاحتواء الاحتجاجات التي اندلعت بعد قتل شرطي أحد فناني الشوارع بالرصاص.
 
ووقع الحادث فى بانغيبوى، جنوب تشيلى، بعدما رفض الفنان التعاون مع عملية تفتيش كان يقوم بها عنصران من الشرطة، وسرعان ما تطور الأمر إلى جدال انتهى بإطلاق أحد العنصرين النار على الفنان.
 
أحد فنانى الشوارع يشارك فى الاحتجاج
أحد فنانى الشوارع يشارك فى الاحتجاج
جانب من المشهد بأحد الميادين
جانب من المشهد بأحد الميادين
فنانو الشوارع يشاركون فى الاحتجاج
فنانو الشوارع يشاركون فى الاحتجاج
لافتات غضب لإدانة عنف الشرطة فى تشيلى
لافتات غضب لإدانة عنف الشرطة فى تشيلى
متظاهرة تشيلية
متظاهرة تشيلية
متظاهرون فى تشيلى يحتجون على عنف الشرطة
متظاهرون فى تشيلى يحتجون على عنف الشرطة
مئات المتظاهرون فى الشوارع
مئات المتظاهرون فى الشوارع

 

 


تشيلى

عنف الشرطة

شرطة تشيلى

مظاهرات تشيلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة