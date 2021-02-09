اليوم السابع
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مطورو لقاح أوكسفورد أسترازينيكا: توفير مصل للسلالات الجديدة فى الربع الثالث من 2021

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:32 م
مطورو لقاح أوكسفورد أسترازينيكا: توفير مصل للسلالات الجديدة فى الربع الثالث من 2021 لقاح أكسفورد
كتب أحمد عرفة

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أكد مطورو لقاح أوكسفورد أسترازينيكا أن توفير لقاح للسلالات الجديدة من فيروس كورونا في الربع الثالث من 2021، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق رجّح الباحثون أن لقاح أوكسفورد -استرازينكا يوفر حماية أقل من 10٪ ضد متغير فيروس كورونا الذى شوهد لأول مرة فى جنوب أفريقيا.

وقال العلماء الذين أجروا تجربة على نطاق صغير لفعالية اللقاح إنه أظهر حماية قليلة جدًا ضد العدوى الخفيفة إلى المتوسطة، على الرغم من أنهم أعربوا عن أملهم في أنه -من الناحية النظرية- سيظل يوفر حماية كبيرة ضد العدوى الأكثر خطورة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.


كورونا

أكسفورد

لقاح أسترازينيكا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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