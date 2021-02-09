اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصرع وإصابة 5 أشخاص فى تحطم مروحية فى جبال الألب الفرنسية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:45 م
مصرع وإصابة 5 أشخاص فى تحطم مروحية فى جبال الألب الفرنسية تحطم مروحية - أرشيفية
أ ش أ

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لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، في تحطم طائرة مروحية مدنية في بلدة كورشوفيل بجبال الألب الفرنسية.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" اليوم الثلاثاء أن شاهد عيان أبلغ السلطات في الخامسة مساء بتوقيت وسط أوروبا، بالحادث عقب رؤيته للطائرة وهي تسقط .. مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث في السادسة مساء.
ونقلت الشبكة عن بيان صحفي صادر عن بلدة سافوا الفرنسية تأكيده أن الحادث وقع بين بحيرة روزيير وجبل دنت دو فيلارد على ارتفاع 1900 متر.


تحطم مروحية

جبال الألب

فرنسا

بلدة كورشوفيل

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