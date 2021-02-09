مصرع وإصابة 5 أشخاص فى تحطم مروحية فى جبال الألب الفرنسية

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، في تحطم طائرة مروحية مدنية في بلدة كورشوفيل بجبال الألب الفرنسية.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" اليوم الثلاثاء أن شاهد عيان أبلغ السلطات في الخامسة مساء بتوقيت وسط أوروبا، بالحادث عقب رؤيته للطائرة وهي تسقط .. مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث في السادسة مساء.
ونقلت الشبكة عن بيان صحفي صادر عن بلدة سافوا الفرنسية تأكيده أن الحادث وقع بين بحيرة روزيير وجبل دنت دو فيلارد على ارتفاع 1900 متر.
مصرع وإصابة 5 أشخاص فى تحطم مروحية فى جبال الألب الفرنسيةالثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:45 م
تحطم مروحية - أرشيفية
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، في تحطم طائرة مروحية مدنية في بلدة كورشوفيل بجبال الألب الفرنسية.
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