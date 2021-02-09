مستشار النمسا: لقاح "استرازينكا" محدودة الفاعلية فى علاج سلالة جنوب إفريقيا

فيينا /أ ش أ/

أكد المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أن الحكومة تواجه تحديات واسعة للسيطرة على طفرات فيروس كورونا من بريطانيا العظمى وجنوب إفريقيا والتى تعد أسرع وأخطر فى انتشار العدوى، موضحًا أن لقاح "استرازينكا" ثبت أنه محدودة الفاعلية فى مواجهة طفرة جنوب إفريقيا من الوباء وهو ما يفرض المزيد من الأعباء على القطاع الطبى فى البلاد.

وقال المستشار النمساوي، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إنه يجب علينا أن نفعل كل ما فى وسعنا للحد من الطفرات على المستوى الإقليمى ووقف انتشارها السريع، مشيرًا إلى أنه تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل إلزام جميع الأشخاص الذين يغادرون ولاية تيرول بتقديم اختبار كورونا سلبي.

كانت الحكومة النمساوية أعلنت - فى وقت سابق عزل ولاية تيرول الشهيرة عالميًا برياضة التزلج - بعد اكتشاف عشرات الحالات من الإصابة بفيروس كورونا المتحور "سلالة جنوب إفريقيا".