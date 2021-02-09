مرشحة بايدن لرئاسة مكتب الإدارة والميزانية قلقة بشأن التزام الصين بقواعد التجارة

واشنطن (رويترز)

قالت نيرا تاندن مرشحة الرئيس جو بايدن لشغل منصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية لأعضاء بمجلس الشيوخ أثناء جلسة الموافقة على تعيينها اليوم الثلاثاء، إن الصين لم تحافظ على التزاماتها فى العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة فى السنوات القليلة الماضية.

وأثارت تاندن تساؤلات بشأن اتفاقية التجارة الأمريكية الصينية الموقعة فى يناير كانون الثانى 2020 وأبلغت أعضاء مجلس الشيوخ أن العلاقات التجارية لم تكن فاعلة فى تغيير نهج الصين الذى وصفته بأنه "قائم على المتاجرة"، وإخفاقها فى الامتثال لقواعد التجارة العالمية.

ولدى سؤالها عما إذا كانت تعتبر تطبيق تيك توك الصينى لتبادل مقاطع الفيديو تهديدا أمنيا، قالت تاندن "أعتقد أننا ينبغى أن نقلق من أى كيان يأخذ معلومات ويتبادل معلوماته التكنولوجية الخاصة، إلى حد ما يفعل تيك توك ذلك وبالتالى فإننى لدى ذلك القلق".