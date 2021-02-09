اليوم السابع
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مدير مساءلة ترامب: الشيوخ لديه سلطة قضائية لمنعه من تولى منصب فيدرالى آخر

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 10:11 م
مدير مساءلة ترامب: الشيوخ لديه سلطة قضائية لمنعه من تولى منصب فيدرالى آخر دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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أصر جيمى راسكين، مدير محاكمة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب الرئيسى، على أن مجلس الشيوخ لديه سلطة قضائية مطلقة لإدانة ترامب ومنعه من السعى للحصول على منصب فيدرالى مرة أخرى.

 

ومن جانبه، جادل الفريق القانونى لترامب بأن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص لإجراء محاكمة عزل لأن الرئيس السابق قد ترك منصبه بالفعل، لكن راسكين عارض هذه النظرية.

 

حاول محامو دونالد ترامب القول بأن محاكمة العزل غير دستورية لأن الرئيس قد أكمل بالفعل فترة ولايته ، وبالتالي لا يمكن عزله من منصبه.

 

وقال راسكين إن المؤسسين أدرجوا آلية العزل فى الدستور لأنهم كانوا يخشون أن يسعى زعيم ما إلى تقويض الديمقراطية بالطريقة الدقيقة التي حاول بها ترامب فعل ذلك.

 

قال راسكين: "قد لا يعرف الرئيس ترامب الكثير عن المؤسسين، لكنهم يعرفون الكثير عنه".

 

وقال عضو الكونجرس جو نيجوز، أصغر مدير للمساءلة فى التاريخ، إن العديد من الباحثين القانونيين قالوا إن المساءلة يمكن أن تنطبق على المسؤولين السابقين، وفي الواقع كانت هناك حالات سابقة لعزل المسئولين السابقين، على الرغم من أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها عزل رئيس سابق.

 

وقال نيجوز لأعضاء مجلس الشيوخ: "لا يوجد استثناء للأعمال التى تتم فى شهر يناير، حيث لا يمكن للرؤساء الحاليين ارتكاب جرائم خطيرة في أيامهم الأخيرة، والإفلات من أى رد من الكونجرس".


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