محور عدلى منصور ببنى سويف قاطرة التنمية فى صعيد مصر.. فيديو لايف

بنى سويف هانى فتحى

يرصد اليوم السابع فى بث مباشر محور عدلى منصور قاطرة التنمية فى صعيد مصر والذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى مرورا بترعة الإبراهيمية وشريط السكك الحديدية .

وقال الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف يضم محور عدلى منصور 3 قطاعات ، بطول 5 كم أفقي ، ليصل اجمالي طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع عل طول المحور ، ويضم 3 كباري يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر منها 680 متر على النيل ، 450 متر على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعي ، و450 متر على طريق ديمو الفيوم. ".

وأضاف المحافظ يتكون المحور من 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متراً، ويشمل إنشاء كوبرى أعلى النيل بطول 440 متراً، والقطاع الثانى والذى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكبارى وأنفاق، والقطاع الثالث والذى يبلغ طوله 1.16كم وعرضه 30.8متراً، ويتضمن إنشاء كوبرى على طريق الفيوم بطول 450 متراً،وكوبرى آخر على الطريق الزراعى بطول 420 متراً، متضمنا 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة، ويربط المحور بين طريق الكريمات الشرقى الصحراوى والزراعى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف الفيوم فى الغرب مما يقلل الكثافة المرورية على كوبرى بنى سويف الحالى وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتى النيل.