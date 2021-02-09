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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يباركان وصول مسبار الأمل للمريخ: نهديه إلى زايد

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:34 م
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يباركان وصول مسبار الأمل للمريخ: نهديه إلى زايد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
كتب آسر أحمد

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حرص الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم إمارة دبي، على تهنئة الإماراتيين بوصول مسبار الأمل لمدار كوكب المريخ، بعد رحلة استمرت سبعة أشهر، حيث نشر صورة للمسبار عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "نبارك لشعب الإمارات..نبارك لجميع الشعوب العربية والإسلامية..نبارك للبشرية وصول أولى بعثاتها في ٢٠٢١ لكوكب المريخ".

وأضاف حاكم دبى قائلاً "اليوم بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي، مرحلة عنوانها الثقة، الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية، الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم والشعوب. وصول مسبار الأمل هو إيذان ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين، باليوبيل الذهبي، احتفالاتنا مختلفة، علمية، حضارية ، ملهمة ،لأننا نحاول أن نبني نموذجاً تنموياً، نموذجاً يقول للشباب العربي نحن أهل حضارة، وسنعيد استئناف حضارتنا بإذن الله بهم وبسواعدهم".

بينما حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد إمارة أبو ظبى، على الاحتفاء بوصول مسبار الأمل، وكتب عدة تغريدات عبر تويتر قائلاً " يوم وطني ثانٍ في الإمارات،  لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية، نبارك لرئيس الدولة ولأخي محمد بن راشد والحكام وشعبنا الوفي، إنجاز استثنائي نهديه إلى زايد " طيب الله ثراه"، كان يحلم بهذه اللحظة.. وعيال زايد حققوا أمنيته بالإرادة والعزيمة والتصميم".

وأضاف بن زايد في تغريدة آخري " وصول "مسبار الأمل " إلى المريخ، هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات، وأن الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة".

تغريدات الشيخ محمد بن زايد
تغريدات الشيخ محمد بن زايد

وتابع " فخور بكم يا عيالي وهذه أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة.. إن شاء الله تكون البداية وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة".

 


مسبار الأمل

محمد بن راشد

محمد بن زايد

اخبار الامارات

الامارات اليوم

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