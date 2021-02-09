محامى ترامب يرفع شعار التعديل الأول: لا يمكن المعاقبة على الخطاب السياسى

كتبت رباب فتحى

قال بروس كاستور، محامى الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب فى مناقشة دستورية المحاكمة، بعد حوالي 20 دقيقة من خطابه "لا يمكننا أن نقترح معاقبة الناس على الخطاب السياسي في هذا البلد"، فى إشارة إلى خطاب ترامب قبل أعمال الشغب فى 6 يناير مستشهدا بالتعديل الأول.

تناول مديرو المساءلة بشكل استباقي هذه الحجة في موجز ما قبل المحاكمة النهائي، والذي قدموه في وقت سابق اليوم.

وكتب المديرون في موجزهم: "التعديل الأول لا يحصن الرئيس ترامب من المساءلة أو يحد من سلطة مجلس الشيوخ في حماية الأمة من زعيم غير لائق".

وأضافوا: "وحتى بافتراض تطبيق التعديل الأول، فإنه بالتأكيد لن يحمي خطاب الرئيس ترامب في 6 يناير، والذى حرض على عمل غير قانونى".

كان الفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب في تقديم حجته فى أولى جلسات المساءلة، وجادل بأن المحاكمة غير دستورية.

افتتح المحامي بروس كاستور ملاحظاته بالإقرار "بالعرض المتميز" الذى قدمه مديرو المساءلة. وشدد كاستور أيضًا على أنه ومحامي ترامب الآخرين استنكروا أعمال العنف في مبنى الكابيتول في 6 يناير ، قائلين إنهم يعتقدون أنه يجب محاكمة جميع المتورطين في الهجوم.

وأضاف: "لن تسمع أي عضو في الفريق الذي يمثل الرئيس السابق ترامب يقول أي شيء ، ولكن بأقوى طريقة ممكنة ، يدين عنف مثيري الشغب وأولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول ، حصن ديمقراطيتنا".

ويقول محامو دفاع ترامب إنه ينبغى محاكمة مثيرى الشغب في الكابيتول "إلى أقصى حد تسمح به قوانيننا".