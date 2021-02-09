محافظ مطروح يكشف موعد افتتاح 5 قرى بمبادرة حياه كريمة بعد التطوير

مطروح - حسن مشالي

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم الانتهاء من المرحة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 5 قرى، بنسبة 100%، مشيرًا إلى جاهزيتهم للافتتاح قريبا، ليعود نفعها على أهالي هذه القرى، وتوفير حياة كريمة لهم، من صحة وتعليم وطرق ومياه شرب وكهرباء، وغيرها، وأنشطة رياضية، وتطوير الوحدات المحلية والخدمات الحكومية.

وأعلن المحافظ، فى بيان له عن بدأ العمل في تطوير 6 قرى جديدة، ضمن الرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، ومن المقرر أن يدخل العام المقبل، أحد المراكز بالكامل التطوير الشامل ضمن المبادرة.

وكشف محافظ مطروح، أنه تم إنشاء وحدة محلية، في زاوية العوامة على أعلى مستوى، وتم مطالبة وزيرة التخطيط، بعمل مركز تكنولوجي به، ووصل اليوم خطاب بالموافقة على الطلب، ليكون أول مركز تكنولوجي في قرية على مستوى الجمهورية، وسيتم استقبال مندوب من الوزارة، لمعاينة المكان، ليكون مكان متطور لخدمة القرية والمناطق المحيطة به، وتخفيف الأعباء وعدم الانتقال للمركز أو المدينة للحصول على الخدمات الحكومية، وسيتم متابعة هذه التجربة وتقييمها، وفي حال نجاحها سيتم العمل على تعميمها على كل القرى.