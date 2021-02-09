محافظ مطروح يكرم المحالين للمعاش تقديرا وعرفانا لجهودهم.. صور

مطروح حسن مشالى

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عددا من المحالين للمعاش بالمحافظة بعد بلوغهم السن القانونية تقديراً وعرفاناً لجهودهم طوال السنوات الماضية خلال العمل والمشاركة فى خدمة وتنمية المحافظة، فى احتفالية نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعددا من أسر المكرمين .

وألقى محافظ مطروح خلال الحفل كلمة هنأ فيها الحضور ببداية حياة جديدة سعيدة متمنياً لهم الصحة والتوفيق، مؤكدا حرصه الدائم على هذا التقليد بتكريم أبناء المحافظة ممن بلغوا السن القانونية تقديرا وعرفانا لهم على ما قدموه للمحافظة خلال رحلة عطائهم بالمحافظة ثم استمع المحافظ فى حوار من القلب لكافة آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدا الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي بالمحافظة كأسرة واحدة، وأن باب المحافظة مفتوح دائما لأبناء مطروح واستيعاب آرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية المحافظة، وقام المحافظ بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديراً لعطائهم خلال سنوات العمل .

كما تقدم المحالون للمعاش، بالشكر والتقدير لمحافظ مطروح على هذه اللفتة الكريمة، ودعمه الدائم لمنظومة العمل لتحقيق الصالح العام ولكافة جهوده المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وما يتم على أرض المحافظة من مشروعات جديدة وأعمال تطوير وتجميل لتحقيق التنمية على أرض مطروح مما يعود بالنفع لأهالى مطروح فى كلمة ألقاها بالانابة عنهم الحسيني السنوسى.



إحدى المكرمات



المحالين على المعاش