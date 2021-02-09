محافظ مطروح: علي حميدة رمز كبير ونتابع حالته الصحية باستمرار.. فيديو

استعرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى لقاء خاص مع "اليوم السابع" عددا من الموضوعات والأنشطة اليومية له فى العمل اليومى. وأكد أن الفنان علي حميدة رمز من رموز المحافظة، إضافة إلى كونه رمزا فنيا كبيرا، وأنه يتابع حالته الصحية ويتواصل معه باستمرار، وأنه تم تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، له منذ بداية رحلة العلاج.

وأوضح المحافظ، أنه افتتح اليوم الثلاثاء، فعاليات دورى المجموعة الرابعة، لمراكز الشباب لذوى الهمم من الصم وضعاف السمع في نسخته الرابعة، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وتستضيفها محافظة مطروح، لفرق محافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والفيوم خلال الفترة من 9 إلى 13 فبراير الجارى، في ظل اهتمام القيادة السياسية، بذوى الهمم.

وتحدث " شعيب" حول ما قدمته المحافظة وهو شخصيا، للفنان علي حميدة، خلال الأزمة الصحية التي يمر بها حاليا، مؤكداً أن الدكتور علي حميدة هو رمز له تاريخ في المحافظة وأحد أبنائها، ومحبوب لدى الجميع هنا، وكان ضروريا أن نكون أول ناس نقف بجانبه ونرى مطالبه ونلبيها له.

وأشار إلى أنه يتابع حالته بشكل مستمر خلال فترة إقامته بالمستشفى، وعقب عودته للمنزل، وأنه اتصل بالأمس للاطمئنان عليه، والحمد لله هو بخير ونتمنى له الشفاء.

ووجه رسالة للفنان علي حميدة "كل أهل مطروح يحبونك، وكل الناس معك، ولا يمكن أن نتأخر عنك، وأنت رمز من رموز مطروح والوسط الفني ولك تاريخ معروف".

وعلى جانب آخر، أوضح المحافظ، أنه نظم اليوم، حفل تكريم للزملاء المحالين على المعاش، من مديرى المديريات والعاملين بالديوان العام، في تقليد يحرص عليه، كل 6 أشهر، منذ توليه، والتكريم يشمل 8 من العاملين و2 من مديري مديريات الكهرباء والقوى العاملة المحالين على المعاش، وهذا بمثابة شكر لهم على أداء رسالتهم ومهمتهم، داخل محافظة مطروح، وفي نفس الوقت نقدم الدعم والسند لمن يتولى مهامهم، وهذا التكريم مهم جداً لإشعار المحال إلى المعاش بالتقدير والشكر.

وحول مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" أكد اللواء خالد شعيب، أنه كان مخصصاً في المرحة الأولى من المبادرة الرئاسية، تطوير 5 قرى، وتم الانتهاء منها بنسبة 100% وجاهزة للافتتاح، ليعود نفعها على أهالي هذه القرى، وتوفير حياة كريمة لهم، من صحة وتعليم وطرق ومياه شرب وكهرباء، وغيرها، وأنشطة رياضية، وتطوير الوحدات المحلية والخدمات الحكومية.

وكشف محافظ مطروح، أنه تم إنشاء وحدة محلية، في زاوية العوامة على أعلى مستوى، وتم مطالبة وزيرة التخطيط، بعمل مركز تكنولوجي به، ووصل اليوم خطاب بالموافقة على الطلب، ليكون أول مركز تكنلوجي في قرية على مستوى الجمهورية، وسيتم إرسال مندوب من الوزارة، لمعاينة المكان، ليكون مكان متطور لخدمة القرية والمناطق المحيطة به، وتخفيف الأعباء وعدم الانتقال للمركز أو المدينة للحصول على الخدمات الحكومية، وسيتم متابعة هذه التجربة وتقييمها، وفي حال نجاحها سيتم العمل على تعميمها على كل القرى.

وأضاف بأنه بدأ العمل في تطوير 6 قرى جديدة، ضمن الرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، ومن المقرر أن يدخل العام المقبل، أحد المراكز بالكامل التطوير الشامل ضمن المبادرة.

كما اكشف محافظ مطروح، أن المحافظة مستعدة للمصيف هذا العام، وهناك أعمال تطوير ورفع كفاءة للشواطئ والخدمات، من أجل إنجاح الموسم السياحية، الذي يعد مصدر دخل رئيسي لأهالي مطروح، كما يتم رفع كفاءة وتطوير الكورنيش والشوارع والأرصفة وأعمال الإنارة، وتطوير شورطئ روميل والغرام وعجيبة وغيرها، وجاهزين لموسم الصيف.