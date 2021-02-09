اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من تجهيز المدرسة الدولية الحكومية.. صور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 05:37 م
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من تجهيز المدرسة الدولية الحكومية.. صور محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة كفر الشيخ الدولية للغات
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، المدرسة الدولية الحكومية، لمتابعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمدرسة، ورصفها بالانترلوك، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات بالمدرسة، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة سرعة إنهاء اللمسات الأخيرة بالمدرسة وجاهزيتها من مبانى ومعامل وأثاث، تمهيداً لافتتاحها بدء من الفصل الدراسي الثانى.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن بها 43 فصلاً، وتستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجها الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهوداً للانتهاء من الأعمال بها، مؤكداً أن المدرسة متاحه لكل أبناء المحافظة من كافة المراكز، وتم إنشاؤها لتكون أفضل من اي مدارس بالمحافظات الأخرى.

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المحافظ يتفقد الملاعب 
 
 
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الفصول 
 
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مدرسة كفر الشيخ الدولية للغات

 


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