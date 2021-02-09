محافظ كفر الشيخ يقرر صرف 10 آلاف جنيه لـ6 أسر بعد إخلاء منازلهم بقرية زوبع

كفر الشيخ_ محمد سليمان

زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الـ6 أسر بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول، الذين تم إخلاء منازلهم أمس لوجود تصدعات به المكون من 3 طوابق، مما أدى إلى ميل العقار، كما اطمأن على مقر الإقامة المؤقت بمدرسة القرية وتوفير 30 سريرا لهم، و60 بطانية، وتوفير كل مستلزمات المعيشة، على أن يتم تدبير محل إقامتهم بعد 5 أيام.

وقرر محافظ كفر الشيخ، صرف 7 آلاف جنيه لكل أسرة، إضافة إلى 3 آلاف جنيه التي تم صرفها أمس موجهاً كافة أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية وعلى رأسهم اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير المساعد للمحافظة، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بتقديم كافة الخدمات لهم.

جدير بالذكر؛ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اتخذت كافة الإجراءات لتأمين العقار والمباني المجاورة واخلاءها من السكان تحسباً لانهيار العقار وبمساعدة اهالي وشباب القرية تم إخلاء المبني من محتوياته، وهدمه.