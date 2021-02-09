اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية بمركز مطوبس

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 03:09 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية بمركز مطوبس محافظ كفر الشيخ يتفقد معدات تطوير القرى
كفر الشيخ - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ واللواء أشرف موافى، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اصطفاف المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية و187 تابعا بمركز مطوبس أقصى غرب المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم اختيار مركز مطوبس أقصى غرب المحافظة، والذى يضم  350 ألف نسمة، والذى يمثل 10% من تعداد سكان المحافظة، لتغيير جودة الحياة لديهم من طرق ومرافق وشبكة اتصالات وتعليم، حيث تتميز المنطقة بوجود مشروع غليون للاستزراع السمكى، وأيضاً المنطقة الصناعية، مما يخلق فرص عمل وفرص استثمار بها، مؤكداً تدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لتلك للمعدات لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى .

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد معدات تطوير القرى
محافظ كفر الشيخ يتفقد معدات تطوير القرى

معدات التطوير وفريق العمل

معدات التطوير وفريق العمل

معدات تطوير قرية مطوبس

معدات تطوير قرية مطوبس

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مبادرة حياة كريمة

تطوير القرى بكفر الشيخ

مركز مطوبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ يقرر صرف إعانة عاجلة لـ6 أسر ونقلهم لإحدى المدارس.. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:59 م

محافظ كفر الشيخ: الأعمال بمركز الأورام تسير بمعدلات سريعة لافتتاحه يونيو المقبل

الأحد، 07 فبراير 2021 09:24 ص

محافظ كفر الشيخ يتفقد بدء رصف طريق سخا وتطوير الشوارع والمحاور الجديدة

السبت، 06 فبراير 2021 05:46 م

محافظ كفر الشيخ : تلقينا 114 ألف و951 طلب تصالح بقيمة 514 مليون و794 ألف جنيه

السبت، 06 فبراير 2021 01:52 م

فصل التيار الكهربائى اليوم عن 30 قرية ومنطقة بمحافظة كفر الشيخ

السبت، 06 فبراير 2021 12:08 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة