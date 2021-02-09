محافظ كفر الشيخ يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية بمركز مطوبس

كفر الشيخ - فريق المحافظات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ واللواء أشرف موافى، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اصطفاف المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية و187 تابعا بمركز مطوبس أقصى غرب المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم اختيار مركز مطوبس أقصى غرب المحافظة، والذى يضم 350 ألف نسمة، والذى يمثل 10% من تعداد سكان المحافظة، لتغيير جودة الحياة لديهم من طرق ومرافق وشبكة اتصالات وتعليم، حيث تتميز المنطقة بوجود مشروع غليون للاستزراع السمكى، وأيضاً المنطقة الصناعية، مما يخلق فرص عمل وفرص استثمار بها، مؤكداً تدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لتلك للمعدات لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى .



محافظ كفر الشيخ يتفقد معدات تطوير القرى

معدات التطوير وفريق العمل