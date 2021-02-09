محافظ قنا: تطوير 19 قرية و68 تابع بـ15 مليار جنيه ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب محمد شرقاوى

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه وقع الاختيار على 19 قرية و68 تابعا ضمن لتطوير الريف المصرى وتصل التكلفة التقديرية من 10 إلى 15 مليار جنيه، وذلك خلال تصريحات لقناة الحياة.

وشاركت المرحلة الأولي من المبادرة، في تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المجالات، مثل: المياه والشرب والتعليم والصحة والسكن وغيرها من المشروعات للارتقاء بالقري والنجوع، وذلك عقب إشارة البدء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استهدفت المرحلة الأولي قري "بلاد المال بحري، الحبيلات الغربية، سمهود، الشرقي سمهود، العمرة، السمطا بحري، السمطا قبلي، ابو مناع قبلي، نجع سعيد، نجع عزوز".

وشملت المبادرة، العديد من المشروعات التنموية والخدمات الأساسية التي تم الانتهاء منها، والتي يجري تنفيذها بالقري المستهدفة للمرحلتين الأولي والثانية من المبادرة، والتي شملت "22 مشروعا بقطاع التربية والتعليم، 10 مشروعات بقطاع الصحة، 35 مشروعا بقطاع مياه الشرب، 11 مشروعا بقطاع الصرف الصحي، 4 مشروعات بقطاع الري، 3 مشروعات بقطاع الخدمات البيطرية، مشروعين بقطاع الشباب والرياضة"، فيما بلغت قيمة الاستثمارات بحياة كريمة في مرحلتها الأولى بـ 12 قرية، قدر بـ 106.3 ملايين جنيه، يستفيد منها نحو 168 ألف مستفيد.

وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن لم يتطرق أحد إلى تطوير الريف قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الإصرار ونستهدف تطوير 20 قرية بالمحافظة، خلال تصريحات لقناة الحياة.