محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مقابر أخميم الجديدة بحى الكوثر

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر أخميم الجديدة بحي الكوثر بتكلفة بلغت 9.5 مليون جنيه، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع وإزالة أية معوقات، بحضور العميد خالد حلاوة مدير المشروعات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكي رئيس حي الكوثر .

وأوضح محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تشمل إنشاء مسجد جديد على مساحة 450 متر مربع، ويسع من 300 إلى 400 مصلي، وإنشاء عدد 2 معضمة بمسطح 228 متر مربع لنقل الرفاة من المقابر القديمة، ورفع كفاءة "السور، واستراحات المشيعين، وبيوت الحفارين"، وإنشاء عدد 2 غرفة أمن وتنسيق الموقع العام، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل إنشاء 300 مقبرة جديدة بمساحة 35 متر مربع لكل مقبرة كتوسعات مستقبلية .

يذكر أن مقابر أخميم الجديدة بحي الكوثر أقيمت بدلا من الجبانات القديمة بمدينة أخميم بعد قرار منع الدفن بها، وتقع على مساحة 70 فدانًا، وتحتوى على 10 آلاف مقبرة فردية وجماعية، ومساحة 3 أفدنة فضاء داخل السور للتوسعات المستقبلية، و75 مقبرة إضافية للحالات التي ليس لها مقابر، بالإضافة إلى 3 استراحات للمشيعين، و6 استراحات للحفارين .