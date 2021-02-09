محافظ دمياط ورئيس الثروة السمكية يوقعان عقد تجديد إيجار المزرعة السمكية بالرطمة

دمياط _ معتز الشربينى

وقعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور صلاح الدين على، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، اليوم الثلاثاء، عقد تجديد إيجار المزرعة السمكية بالرطمة لصالح المحافظة.

وأكدت المحافظ أن توقيع العقد جاء بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة للبدء في أعمال التطوير للمزرعة التى تقع على مساحة 1856 فدانا وتضم خمسة أحواض للاستزراع السمكى.

كما نوهت منال عوض إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة المزرعة السمكية لتعظيم الفائدة منها ورفع غنتاجياتها.

جاءت مراسم التوقيع بحضور المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور على كامل مدير إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، والمهندس ثابت السويفى رئيس الإدارة المركزية لهيئة الثروة السمكية بدمياط.



جانب من توقيع البروتوكول بين محافظ دمياط والثروة السمكية