محافظ بورسعيد يفتتح محطة رفع صرف صحى الياقوت والمرجان.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم يرافقه اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى الياقوت والمرجان بمدينة بورفؤاد.

حضر الافتتاح العميد أيمن خيرى، رئيس قطاع بورسعيد وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بشركة محافظات القناة، وعقب الافتتاح تفقد محافظ بورسعيد ومرافقوه أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لمحطة الياقوت والمرجان بطاقة تصميمية 4000 م مكعب يوم، لخدمة القرى السياحية بمدينة بورفؤاد، وباعتمادات مالية من محافظة بورسعيد والإشراف الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة .

وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية فى كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة الياقوت والمرجان شملت رفع كفاءة عدد (4) طلمبات رفع رئيسية تصرف الطلمبة الواحدة 55 ل/ ثانية هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد اللوحات الكهربية وجميع المحابس وبعض الأعمال المدنية بالمحطة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه سيتم التشغيل بالمحطة طبقا لنظم التشغيل القياسية وتطبيق برنامج ال" MASTER" فى تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحى، ضمن توجه الشركة نحو تطبيق أسلوب الإدارة الفنية المستدامة "TSM" لإدارة محطات المياه والصرف الصحى لتقديم أفضل الخدمات لمواطنى محافظة بورسعيد.



جولة محافظ بورسعيد بمحطة صرف الياقوت



محافظ بورسعيد بمحطة صرف صحى الياقوت



محافظ بورسعيد ورئيس شركة مياه القناة بمحطة صرف صحى الياقوت



محافظ بورسعيد يتفقد محطة صرف الياقوت



محافظ بورسعيد يتفقد محطة صرف صحى الياقوت