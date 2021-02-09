محافظ الوادى الجديد يتابع سير العمل بمشروع إنتاج الحرير بالخارجة.. صور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمعدلات أداء العمل وسرعة التنفيذ بمشروع إنتاج الحرير الواقع شمال مدينة الخارجة.

جاء ذلك خلال تفقده للمشروع المقام على مساحة 300 فدان بواقع 50 فدان زراعة توت ومعامل لإنتاج الحرير ومساحة 250 فدانا لزراعة النخيل، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية ونظام الري المطور، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتوسع في زراعة النخيل لمضاعفة الإنتاج، وإقامة مشروعات مستحدثة تحقق عائد اقتصادي مرتفع، بالإضافة إلي أنها من المشروعات كثيفة العمالة مما توفر فرص عمل دائمة لأبناء المحافظة.

وفي سياق متصل وجه محافظ الوادي الجديد برفع مستوي النظافة العامة بموقف سيارات الأقاليم بمدينه الخارجة والمنطقة المحيطة به، وتطفيل جانبي الطريق المؤدي للموقف لمنع زحف الكثبان الرملية إليه.

جاء ذلك خلال تفقده للموقف، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير مديرية الطرق، حيث وجه أيضا بالمتابعة المستمرة للتأكد من التزام السائقين والركاب لقرار ارتداء الكمامة الواقية بجميع سيارات الأجرة على خطوط السير الداخلية والخارجية، وذلك تنفيذا للقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمشروع إنتاج الحرير با



محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل

طريق الحرير