اليوم السابع
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محافظ المنوفية يوافق علي منح أصحاب الهمم دورات تدريبية بالمجان

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:35 م
محافظ المنوفية يوافق علي منح أصحاب الهمم دورات تدريبية بالمجان لقاء المحافظ مع ذوي الهمم
المنوفية – محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي منح ذوي الهمم دورات تدريبية بالمجان بمركز الدراسات الوطنية التابع لمحافظة المنوفية كدعم لهم شريطة أن يتم ترشيح المتدربين من خلال لجنة الإعاقة التابعة للمجلس القومي للمرأة.

كما وافق المحافظ علي مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن إمكانية تغيير اللافتات الخاصة بمكاتب تأهيل المعاقين بنطاق المحافظة إلي مكاتب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وقصار القامة، وذلك مساهمة في تغيير الثقافة المجتمعية تجاههم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من ذوي الهمم وبحضور عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة فرع المنوفية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لذوي الهمم لضمان وتوفير حياة كريمة وأمنة لهم.

كما وافق محافظ المنوفية علي صرف مساعدات مالية لعدد من ذوي الهمم تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للموهوبة "ندي علام" والتي ولدت بدون زراعين واعتمدت علي رجلها اليسري في الكتابة والرسم لتبدع في رسم ما يقرب من 30 لوحدة فنية بدقة وموهبة عالية.

 

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محافظ المنوفية 
 
 
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جانب من لقاء محافظ المنوفية بذوي الهمم
 
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ذو الهمم فى مكتب محافظ المنوفية 

محافظ المنوفيه

ذوى الهمم

دورات تدريبيه

المعاقين

تأهيل المعاقين

اخبار مصر

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