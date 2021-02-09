اليوم السابع
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محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 113 فرصة عمل بتمويل 16 مليونا و440 ألف جنيه

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:44 ص
محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 113 فرصة عمل بتمويل 16 مليونا و440 ألف جنيه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تشجيع الشباب على ممارسة العمل الحر والمشاركة فى مبادرة "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة لهم ودراسات جدوى دقيقة لجميع المشروعات للاستفادة من البرنامج وفتح مجالات عمل جديدة لخدمة المجتمع ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية .

وأعلن محافظ المنوفية أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم فى توفير 113 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر يناير الماضى من خلال تنفيذ 79 مشروعا متنوعا، بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة ، وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليونا و439 ألفا و800 جنيه، مشيرا إلى أن "مشروعك"، يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من آفاق العمل المتاح للشباب .

وأكد محافظ المنوفية على أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، و كذا تنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.


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