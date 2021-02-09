محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف الميادين بـ 3 مدن.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية تابع خلالها عدد من مشروعات الرصف وتطوير الميادين بمدن بنها وطوخ وقليوب، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للقليوبية، وفي إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.

واستهل المحافظ، جولته بمتابعة أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف الكورنيش ببلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين، كما تابع أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، حيث شدد على دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما بكورنيش النيل ببنها.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق كفر الجزار / ورورة / ميت الحوفيين، حيث تم توسعة الطريق بعرض 11 متر بطول 2.8 كم٢ ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 13 % باعتماد مالي 9.5 مليون جنيه، وخلال تفقد المحافظ أعمال الرصف وجه بإنشاء بلدورات على جانبي الطريق و إنارة الأعمدة وزراعة الطريق بالأشجار والنخيل.

واستكمل المحافظ، جولته بمركز بنها حيث تابع أعمال رصف وتدبيش طريق علما من طحلة إلى خط 13 (نسبة تنفيذ 5%) ، باعتماد مالي 2.9 مليون جنيه بطول 700 متر٢ وهو طريق إنشاء جديد، حيث يتم تغطية الترعة ورصف الطريق وتوسعته ليصل عرض الطريق إلى 8 متر لربط خط 13 بقرية طحلة.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير ميدان كاميليا ووابور الثلج، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال، مشيرا إلي أن تصميم تلك الميادين سيحدث سيولة وانفراجة مروريه كبيرة، حيث تم توسعة الطريق واستحداث فتحات مرورية لحل أزمات كان يعاني منها المواطنين في التصميمات القديمة، حيث أكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على راحة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير بيئة مناسبة وحياة تليق بهم.

وأكمل المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق مدخل ومخرج بنها القبلي عند مساكن طابا بطول 3.7 كيلو متر بتكلفة 40 مليون جنيه، ويقوم على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف ووجه بدفع الأعمال واستكمال أعمال الإنارة والتشجير بالشارع، والعمل على تحسين الواجهة الحضارية للطريق باعتباره مدخلا مهما لمدينة بنها.

وتابع المحافظ، الجولة بمدينة طوخ حيث تم تفقد أعمال الرصف من كوبري السد على مصرف القليوبية بنامول بطوخ (نسبة التنفيذ 20%) بتكلفة مالية تصل إلى 7.5 مليون جنيه، ووجه المحافظ خلال الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من خلال لجنة هندسية مختصة لإستلام الطريق، وفق ما تم الإتفاق عليه بالمقايسات المطلوبة، وتكثيف الأعمال بالموقع لتسليم الطريق حسب الجداول الزمنية المحددة.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب (نسبة التنفيذ 7%)، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على تيسير الحركة المرورية بالميدان أثناء أعمال التطوير، مشددا على سرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.