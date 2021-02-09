محافظ الشرقية يكرم فريق هوكى الشرقية بعد فوزه ببطولة الجمهورية

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فريق هوكي الشرقية مواليد 2000 الفائز ببطولة الجمهورية والتي أقيمت على ملعب نادى اتحاد الشرطة الرياضي، بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لانتصارهم الكبير وتربعهم على عرش اللعبة محليا.

جاء ذلك في احتفالية أقامتها محافظة الشرقية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطنى للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ، والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمود كامل رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الشرقية .

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بفريق الشرقية للهوكي مواليد 2000 المتوج ببطولة الجمهورية، والذى استطاع رفع اسم المحافظة عاليًا في المحافل الرياضية ليمثل نواة للفريق الأول والذي مازال يسجل اسمه بأحرف من نور في تاريخ رياضة لعبة الهوكي، متمنيًا للفريق مواصلة انتصاراته المحلية والوصول الي المشاركة في البطولات القارية والعالمية.

وأضاف المحافظ، أنه حرص على تكريم فريق هوكي الشرقية باعتباره مصدر السعادة والبهجة للشراقوة ولتربعه على عرش اللعبة محليا وقاريا.

وأشاد محافظ الشرقية بمظهر الفريق المشرف خلال مشاركته في البطولة ورفع اسم محافظة الشرقية عاليا في المحافل الرياضية المختلفة وتقديم أداء مشرف اتسم بالروح الرياضية العالية نال استحسان الجميع.

بينما تقدم الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الإقليم لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته لكافة الأنشطة والمبادرات الشبابية وكذلك الدعم المستمر لنادي الشرقية الرياضي بأنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل على تذليل كافة العقبات للارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل أروقة النادي لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة ولتحقيق مزيداً من الانتصارات والبطولات في قطاع الرياضة.

وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي، وأهدى اللاعبون كأس البطولة لمحافظ الشرقية تقديرًا لدعمه ومساندته للفريق لتحقيق الانتصارات، معربين عن سعادتهم بتواجدهم اليوم لتكريمهم لمواصلة الحفاظ على البطولة وتحقيق مزيدا من الإنجازات في قطاع الرياضة.