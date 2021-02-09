محافظ الشرقية يتابع خطط تطوير قرى الحسينية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعا موسعا، لمراجعة خطط التطوير النهائية لقري مركز الحسينية، والتي سيتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ورئيس مدينة الحسينية وعدد من وكلاء الوزارة ومسؤولي القطاعات الخدمية المشاركة بالمبادرة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

خلال الاجتماع، اطلع المحافظ على خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركز الحسينية، والتى تشمل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة - مد وتدعيم واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب - مد شبكات الغاز الطبيعي - توصيل شبكات الاتصالات المحدثة - رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القري - توفير خدمات الانارة العامة بتطوير شبكات الكهرباء من أكشاك وأعمدة انارة - توفير الخدمات التعليمية بإنشاء مدارس جديده - إنشاء الوحدات الصحية والشبابية - إنشاء وحدات خدمات الطب البيطري - إنشاء خدمات التضامن الاجتماعي - بالإضافة الي أعمال إحلال وتجديد الكباري بقطاع الري.

أكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على أهبة الاستعداد، وسيعمل بكل طاقته لإنجاز المبادرة الرئاسية، لتطوير 41 قرية و740 تابع وعزبة بمركز الحسينية، مؤكداً على سرعة الانتهاء من الرسومات و المقاسات الهندسية لتنفيذ المشروع، والذي سيغير وجه الحياه بقرى مركز الحسينية، ويقدم أفضل الخدمات لسكانها، ويعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي.

وجه المحافظ الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة بالتنسيق والتعاون، وترتيب كافة المشروعات التى تم إدراجها بخطط التطوير، وإنجازها على أرض الواقع، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري.