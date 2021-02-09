محافظ الإسكندرية يؤكد على قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية

الإسكندرية جاكلين منير

إستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، جاو لينيج قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، وذلك للإحتفاء بذكري مرور عشرة أعوام على توقيع إتفاقية تآخى بين محافظة الإسكندرية ومقاطعة قوانغدونغ والتي وقعت في 21/10/2010. وكذلك وصول مساعدات طبية من مقاطعة قوانغدونغ في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم أن المحافظ قدم إلي قنصل عام الصين مفتاح الإسكندرية كرمز للتآخي وتأصيل العلاقات بين الطرفين ،ووجه جزيل الشكر إلي القنصل العام علي المساعدات الطبية المهداه للمحافظة في إطار التعاون بين الجانبين، مؤكدا علي قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين مدينة الإسكندرية والمدن الصينية. كما أكد علي استعداد المحافظة لتقديم كافة المساعدات والتعاون للقنصلية الصينية بالإسكندرية.

وهنأ المحافظ قنصل عام الصين بمناسبة العام الجديد حيث سيتم الإحتفال بالسنة الصينية الجديدة في 12/2/2021 ،وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد عصرا ذهبيا في ضوء الصداقة المتميزة علي صعيد القيادة السياسية بمصر والصين والذي نتج عنها فتح آفاق كبيرة للتعاون في شتى المجالات.

من جانبها؛ أعربت قنصل عام الصين عن امتنانها بكل ما تقدمه المحافظة من دعم للمواطنين الصينين في الإسكندرية ،وأعلنت عن رغبتها في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الإسكندرية، لافتة أن الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وأن جمهورية الصين تعتز بالعلاقات المشتركة بين مصر والصين والمشاركة في خطة التنمية بمصر وعلي وجه خاص بالمشاركة في خطة التطوير في الإسكندرية حيث يتواجد العديد من الشركات الصينية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب والمنطقة الحرة في الاسكندرية وأعربت عن رغبتها في مزيدا من عقد اتفاقيات تآخي أخري بين محافظة الإسكندرية ومقاطعات صينية أخري، وهو الأمر الذي رحب به محافظ الإسكندرية.