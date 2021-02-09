محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب أسرة أولاد إبراهيم بمبادرة "حياة كريمة"

أسيوط – هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة طب أسرة أولاد إبراهيم بمركز أسيوط للوقوف على معدلات التنفيذ وذلك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذى وضعته وزارة الصحة والسكان.

وذلك في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد، رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومساعدي رئيس المركز ورؤساء القرى.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الوحدة الصحية بقرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط، والتي اقيمت على مساحة 550 مترًا وتتكون من دور أرضي ودورين علوي بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و160 ألف جنيه واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة كما شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظاً على صحتهم ونهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة.

وقال محافظ أسيوط إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز مشيرًا إلى إنه تم إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروعات مبادة حياة كريمة فضلا عن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.



محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب أسرة اولاد ابراهيم



وحدة طب أسرة اولاد ابراهيم