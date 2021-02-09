اليوم السابع
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محافظة القليوبية يعلن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:20 م
محافظة القليوبية يعلن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة بمختلف المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية، وتعاون كافة الجهات المعنية، حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين وتستمر الحملة لمدة شهر.

كما تم بدء توزيع اللقاحات للوحدات البيطرية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع فى إطار الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية.

وبدأت الحملة القومية للتحصين من خلال لجان التحصين البيطرية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع عملها في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية ومن خلال الوحدات البيطرية، لترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وكذلك تشمل الجهود حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتجوب لجان التحصين كافة مراكز وقرى المحافظة. وصرح محافظ القليوبية، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تولي إهتماما بالغا بالحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لأهميتها الشديد في الحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد حقا وملكا لكل أبناء القليوبية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطرى بالقليوبية، إلى أن الهدف من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع هو الكشف البيطرى للاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الانتشار والتي تتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات، وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها.


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