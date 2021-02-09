مجلس مدينة غارب: نقل 83 أسرة لمساكن بديل العشوائيات "الروضة".. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أنه تم نقل 83 أسرة من مساكن عشش البلد العشوائية إلى مساكن الروضة بديل العشوائيات برأس غارب ، وإزالة المساكن القديمة فور نقلهم وتسليمهم الوحدات الجديدة.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب ، أن هناك 73 أسرة تم تسليمهم وحدات عبارة عن بلوكات بمنطقة الروضة ، و10 آخرين تم تسليمهم وحدات سكنية " شقة " أيضا بحى الروضة ، حيث تعد المنطقة العشوائية الذين كانوا يقطنون بها ضمن مناطق الخطورة الداهمه وتم نقلهم لوحدات امنة .

وأكد رئيس مدينة رأس غارب بأنه جارى استكمال أعمال نقل وتسكين أهالى مناطق الخطورة الداهمة " عشش البلد " وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة بديل العشوائيات " حى الروضه " مؤكدا على أنه أمس تم نقل وتسكين أسرتين من ملاك المنطقة العشوائية ذات الخطورة الداهمة وتسليمهم بلوكات بمنطقة بديل العشوائيات " حى الروضه " كذلك تسليم أسره وحدة سكنية بعد التصديق على العقود الخاصة بهم من محافظ البحر الأحمر.

وأشار رئيس مدينة غارب ، أنه جارى استكمال تسليم المستحقين من ملاك بمنطقة عشش البلد ببلوكات بديل العشوائيات ، وكذا تسليم الوحدات السكنية المخصصة لهم.



إزالة المساكن القديمة بعشش البلد



ازالة عشش البلد