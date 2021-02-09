اليوم السابع
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مجلس مدينة غارب: نقل 83 أسرة لمساكن بديل العشوائيات "الروضة".. صور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 09:46 ص
مجلس مدينة غارب: نقل 83 أسرة لمساكن بديل العشوائيات "الروضة".. صور تسليم بلوك بديل العشوائيات لاحد الاسر بغارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أنه تم نقل 83 أسرة من مساكن عشش البلد العشوائية إلى مساكن الروضة بديل العشوائيات برأس غارب ، وإزالة المساكن القديمة فور نقلهم وتسليمهم الوحدات الجديدة.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب ، أن هناك 73 أسرة تم تسليمهم وحدات عبارة عن بلوكات بمنطقة الروضة ، و10 آخرين تم تسليمهم وحدات سكنية " شقة " أيضا بحى الروضة ، حيث تعد المنطقة العشوائية الذين كانوا يقطنون بها ضمن مناطق الخطورة الداهمه وتم نقلهم لوحدات امنة

وأكد رئيس مدينة رأس غارب بأنه جارى استكمال أعمال نقل وتسكين أهالى مناطق الخطورة الداهمة " عشش البلد " وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة بديل العشوائيات " حى الروضه " مؤكدا على أنه أمس تم نقل وتسكين أسرتين من ملاك المنطقة العشوائية ذات الخطورة الداهمة وتسليمهم بلوكات بمنطقة بديل العشوائيات " حى الروضه " كذلك تسليم أسره وحدة سكنية بعد التصديق على العقود الخاصة بهم من محافظ البحر الأحمر.

وأشار رئيس مدينة غارب ، أنه جارى استكمال تسليم المستحقين من ملاك بمنطقة عشش البلد ببلوكات بديل العشوائيات ، وكذا تسليم الوحدات السكنية المخصصة لهم.

 

إزالة المساكن القديمة بعشش البلد
إزالة المساكن القديمة بعشش البلد
 
ازالة عشش البلد
ازالة عشش البلد
 
تسليم الأسر عقود المساكن الجديدة
تسليم الأسر عقود المساكن الجديدة

 


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