مجلس الأمن يحث الدول الأعضاء على احترام تنفيذ وقف إطلاق النار فى ليبيا

كتب أحمد عرفة

حث مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وفقا لمصادر إعلامية.

ودعا مجلس الأمن في بيان جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وفى وقت سابق قال كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيبذل جهودا كبيرة لحل القضية الفلسطينية، باعتبار أن هذه القضية مهمة للمجتمع الدولى بشكل عام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد منطقة خالية من التهديدات، مؤكدا أن الرئيس بايدن سيعمل على إنهاء الحرب فى اليمن، من خلال المساعى الدبلوماسية، لاسيما وأن الحرب فى اليمن دامية واستمرت لسنوات طويلة".