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ماهر حمودة نقيبا للمحامين فى المنوفية وعلام بمنوف وشماته بالسادات

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:05 ص
ماهر حمودة نقيبا للمحامين فى المنوفية وعلام بمنوف وشماته بالسادات صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة المنوفية، عن فوز ماهر حموده، بمقعد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، ومحمد حسين علام عن مقعد محكمة منوف، وعبد الله عنتر عن مقعد مركز شبين الكوم، محمد أبو سيار عن مقعد بندر شبين الكوم.

كما فاز عربى الطباخ عن مقعد محكمة أشمون، ومدحت فايد عن مقعد محكمة بركة السبع، كامل البحثى عن مقعد محكمة الباجور، ومحمد شماتة عن مقعد محكمة السادات، وهيثم سلطان عن مقعد مركز الشهداء، خالد غنيم عن مقعد محكمة تلا، تامر يحيى على مقعد الشباب بالمحافظة.

 

 

 

 

 


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