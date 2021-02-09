ماذا يحدث فى محاكمة ترامب اليوم بمجلس الشيوخ؟ وكم عدد الجلسات؟ ومتى تنتهى؟

كتبت رباب فتحى

يخطط مجلس "الشيوخ" الأمريكى لمواصلة محاكمة إقالة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب أيام السبت والأحد والإثنين القادمين.

وتبدأ مساء الثلاثاء أولى إجراءات المحاكمة، والتى ستكون عبارة عن جلسة تصل إلى أربع ساعات مقسمة بالتساوى بين مديرى المساءلة ومحامي الرئيس لمناقشة دستورية المحاكمة.

بعد المرافعات، سيصوت مجلس الشيوخ على ما إذا كان لديه اختصاص لمحاكمة رئيس سابق.. الحد الأدنى للنجاح هو أغلبية بسيطة من 51 صوتًا، إذا تم تمريرها ، ستستمر المحاكمة لمدة تصل إلى 16 ساعة لكل جانب لتقديم قضيتهما بدءًا من ظهر يوم الأربعاء .

ينص القرار على أن كل جانب لا يمكنه أن يمضي أكثر من يومين في عرض قضيته وأن عرض كل يوم لا يمكن أن يتجاوز ثماني ساعات.

بعد الانتهاء من العروض التقديمية، سيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ ما مجموعه أربع ساعات لاستجواب كلا الجانبين. ثم ستكون هناك أربع ساعات مقسمة بالتساوي بين الطرفين للحجج حول ما إذا كان مجلس الشيوخ سينظر فى اقتراحات استدعاء الشهود والوثائق، إذا طلب المديرون ذلك.

وكان أحد محامى الدفاع عن دونالد ترامب، ديفيد شوين، قد طلب تأجيل المحاكمة ليلة الجمعة للسماح له بالاحتفال بعطلة يهودية تبدأ مساء الجمعة وتنتهى مساء السبت لأنه يهودى ويحافظ على تقليد عدم العمل أيام السبت.

وكان قادة مجلس الشيوخ يخططون لتلبية هذا الطلب، لكن شوين تراجع عن طلبه أمس، وسيجتمع مجلس الشيوخ يوم السبت ، على الرغم من أن شوين لن يعمل فى ذلك اليوم.

إذا أراد مديرو العزل استدعاء الشهود، فسيقوم مجلس الشيوخ بإجراء تصويت لتحديد ما إذا كان سيتم السماح لهم بالقيام بذلك.

ولكن إذا لم يتم استدعاء أي شهود ، فمن المحتمل أن تنتهي محاكمة عزل الرئيس بحلول الأحد أو الاثنين المقبل، بالنظر إلى أنه من غير المتوقع أن يستخدم فريق دفاع الرئيس كل الساعات الست عشرة لعرض قضيته.