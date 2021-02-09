ليندسى جراهام يدافع عن ترامب قبل محاكمته:حرب على الرئاسة.. وتوقعات بعدم إدانته

كتبت رباب فتحى

دافع السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام عن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب ووصف إجراءات العزل بالـ "حرب على الرئاسة" من قبل الديمقراطيين.

وقال جراهام ، الذي تحدث بعد حوالي شهر من اقتحام أنصار ترامب للكونجرس لتعطيل تأكيد فوز جو بايدن في الانتخابات ، "ما فعله الديمقراطيون هو إعلان الحرب على الرئاسة نفسها".

وقال جراهام في برنامج شون هانيتي على قناة فوكس الإخبارية مساء الإثنين: "تمت إجراءات الإقالة في مجلس النواب دون جلسة استماع ، ودون استدعاء شاهد واحد ، ودون محامٍ لرئيس الولايات المتحدة".

وأضاف "لا يمكنك الحصول على مخالفة مرور إذا استخدمت نفس الأدلة لعزل الرئيس ترامب".

يجادل الديمقراطيون بأن تصريحات ترامب في اليوم الذي وقعت فيه أعمال الشغب في الكابيتول كانت واضحة علانية وأن هناك أدلة دامغة لدعم المساءلة. ومع ذلك ، ليس من المتوقع أن يكون لديهم أصوات كافية لإدانته في محاكمة مجلس الشيوخ.

ويخطط مدراء المساءلة في مجلس النواب لطرح قضية "مدمرة" تشبه المحاكمة الجنائية في محاكمة عزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب الثانية ، وفقًا لكبار المساعدين المطلعين على تفاصيل المساءلة.

وذكرت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية أن المديرين هم تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب اختارتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لمناقشة القضية.

يقول المساعدون إن المديرين سيطرحون قصة موجزة تُظهر مسئولية ترامب "الفردية" عن أعمال الشغب المميتة ، بدءًا من مزاعمه الكاذبة حول تزوير الانتخابات وتبلغ ذروتها بالهجوم على مبنى الكابيتول.

يقولون إن المديرين سيستخدمون مقاطع الفيديو والقصص الشخصية للقول إن ترامب مذنب بالتحريض على أعمال الشغب ، بما في ذلك الأدلة التي لم تتم رؤيتها من قبل.

يعمل المساعدون في فريق مديري المساءلة دون الكشف عن هويتهم.