اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لقاح سبوتنيك يجتاز مرحلة الاستشارات العلمية تمهيدا لتسجيله فى الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:01 م
لقاح سبوتنيك يجتاز مرحلة الاستشارات العلمية تمهيدا لتسجيله فى الاتحاد الأوروبى اللقاح الروسى ضد كورونا
أمستردام (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت وكالة الأدوية الأوروبية استشاراتها مع منتج لقاح سبوتنيكالروسي، وأصبح الآن من الممكن التقدم لتسجيل اللقاح في سوق الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الوكالة الأوروبية للأدوية - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخباريىة اليوم الثلاثاء، يمكننا القول أن مركز جاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة قد اجتاز مرحلة الاستشارات العلمية مع الوكالة الأوروبية بشأن تطوير لقاح (سبوتنيك V)، وكخطوة مقبلة يمكن للشركة (مصنع اللقاح) إعداد طلب لتسجيله.


وأوضحت أن عملية الاستشارات العلمية هي عملية أثبتت نجاحتها في الوكالة الأوروبية للأدوية، وهي متاحة لجميع الشركات لتسهيل إعداد برامج الإنتاج. وستقوم الوكالة بتقديم المشورة بناءً على أحدث النصائح العلمية.


وأشارت إلى أنها لم تتلق بعد طلبًا من منتج لقاح (سبوتنيك V) الروسي، مشيرًا إلى أنه يمكن مناقشة توقيت الحصول على تصريح من الوكالة لدخول السوق الأوروبية بعد استلام مثل هذا الطلب.

 


لقاح سبوتنيك

الاتحاد الاوروبى

كورونا

فيروس كورونا

لقاح ضد كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران تعلن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسى

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 09:40 ص

المجر توافق على لقاح كورونا الروسى"سبوتنيك v" بعد التأكد من فاعليته

الإثنين، 08 فبراير 2021 01:19 م

توقعات بتسجيل لقاح "سبوتنيك V" فى 25 دولة نهاية الأسبوع المقبل

الأحد، 07 فبراير 2021 04:09 م

موسكو: لقاح "سبوتنيك v" لا يضم شيئا محرما على المسلمين فى مكوناته

الخميس، 04 فبراير 2021 11:22 ص

التشيك: نهتم بموافقة الاتحاد الأوروبى العاجلة على استخدام لقاح "سبوتنيك V"

الأربعاء، 03 فبراير 2021 11:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة