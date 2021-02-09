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لجنة من الرى والطاقة السودانية لمجابهة تحديات الصيف أثناء ملء سد النهضة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 10:24 ص
لجنة من الرى والطاقة السودانية لمجابهة تحديات الصيف أثناء ملء سد النهضة سد النهضة
كتبت أسماء نصار

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شكلت وزارتى الرى والموارد المائية والطاقة والتعدين، بالسودان لجنة مصغرة مشتركة، للتنسيق ووضع السياسات لمجابهة الصيف القادم الذى يتزامن مع برنامج الملء الثانى لسد النهضة الاثيوبى.

وعقد وكيل وزارة الري والموارد المائية، والوكيل المكلف لقطاع الكهرباء، ورئيس الجهاز الفنى للموارد المائيه ومدراء الإدارات العامة والمختصة بالوزارتين، اجتماعا، بغرض التنسيق والتفاكر حول معطيات الراهن ومستجدات المستقبل، من أجل وضع سياسات افضل لمجابهة الصيف القادم الذي يتزامن مع برنامج الملء الثاني لسد النهضة الاثيوبي في يوليو المقبل.

وقالت وزارة الرى السودانية في بيان لها أن الإجتماع أمن على استمرار التعاون والتنسيق وتشكيل لجنة مصغرة من الطرفين للمتابعة خلال الفترة المقبلة لمناقشة اي مستجدات طارئة بخصوص تحسين الأداء وزيادة الكفاءة فيما يخص السياسات التشغيلية للسدود ومحطات التوليد الكهرومائي لتحقيق أفضل النتائج.


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