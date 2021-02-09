لبنان يسجل 2879 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2879 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 324 ألفا و 859 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 60 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 3737 حالة، في حين يرقد 911 شخصًا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 313 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 18571 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ستصل إلى لبنان مساء السبت المقبل.

وقال الوزير حمد حسن – خلال لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب – إن حملة إعطاء اللقاح ستنطلق في لبنان ابتداء من صباح الأحد المقبل من داخل السراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء).

وتعاقد لبنان مع شركة فايزر لتوريد نحو مليوني جرعة من اللقاح تبدأ في الوصول تباعا اعتبارا من النصف الأول من شهر فبراير الجاري، فضلا عن الاتفاق مع منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية في سبيل توريد 2 مليون و 700 ألف جرعة من اللقاحات عبر شركات عالمية متعددة منتجة للقاحات.