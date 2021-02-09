اليوم السابع
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لاجارد: تعافى أوروبا من كورونا يجب أن يركز على الاستثمار

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:00 ص
لاجارد: تعافى أوروبا من كورونا يجب أن يركز على الاستثمار رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد
أ ش أ

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن تعافي أوروبا من أزمة جائحة كورونا يجب أن يركز على مجال الاستثمار.
وقالت لاجارد -أمام أعضاء البرلمان الأوروبي حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية- إن الدعم المالي للدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية مهم للتغلب على تداعيات فيروس كورونا، مضيفة أن الاستثمار بحكمة سيكون مهمًا بشكل أكبر.
وتابعت لاجارد أنه في حين أن الدعم المالي يُعد أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة، إلا أنه ينبغي استهداف والتركيز على الإجراءات الأكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.


البنك المركزى الأوروبى

كرستين لاجارد

كورونا

كورونا فى أوروبا

الاقتصاد الأوروبى

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