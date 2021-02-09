لاجارد: تعافى أوروبا من كورونا يجب أن يركز على الاستثمار

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن تعافي أوروبا من أزمة جائحة كورونا يجب أن يركز على مجال الاستثمار.
وقالت لاجارد -أمام أعضاء البرلمان الأوروبي حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية- إن الدعم المالي للدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية مهم للتغلب على تداعيات فيروس كورونا، مضيفة أن الاستثمار بحكمة سيكون مهمًا بشكل أكبر.
وتابعت لاجارد أنه في حين أن الدعم المالي يُعد أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة، إلا أنه ينبغي استهداف والتركيز على الإجراءات الأكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.
لاجارد: تعافى أوروبا من كورونا يجب أن يركز على الاستثمارالثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:00 ص
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن تعافي أوروبا من أزمة جائحة كورونا يجب أن يركز على مجال الاستثمار.
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