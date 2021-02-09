اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:56 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 303 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:48 ص
كوريا الجنوبية تسجل 303 إصابات جديدة بكورونا كوريا الجنوبية - أرشيفية
وكالات

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سجلت كوريا الجنوبية 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة, خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 81,487 إصابة.


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