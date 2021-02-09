كوريا الجنوبية تسجل 303 إصابات جديدة بكورونا

وكالات

سجلت كوريا الجنوبية 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة, خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 81,487 إصابة.