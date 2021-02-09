كوريا الجنوبية تسجل 303 إصابات جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة, خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 81,487 إصابة.
كوريا الجنوبية تسجل 303 إصابات جديدة بكوروناالثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:48 ص
كوريا الجنوبية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت كوريا الجنوبية 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة, خلال الـ24 ساعة الماضية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
كوريا الجنوبية تسجل أقل من 400 إصابة بكورونا وتخفف حظر على بعض الانشطة التجاريةالسبت، 06 فبراير 2021 07:48 ص
كوريا الجنوبية تسجل 336 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كوروناالثلاثاء، 02 فبراير 2021 06:53 ص
كوريا الجنوبية تسجل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال 24 ساعةالسبت، 30 يناير 2021 07:22 ص
كوريا الجنوبية تسجل 469 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كوروناالجمعة، 29 يناير 2021 07:55 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة