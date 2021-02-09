قنصل الصين بالإسكندرية: نواصل التعاون فى مبادرة الحزام والطريق مع مصر

الإسكندرية _ أسماء على بدر

قالت جياو لينج، قنصل عام الصين بالإسكندرية، أنه صادف العام الماضي الذكري الــ 10 لعلاقات التآخي بين الإسكندرية وقوانغدونغ، في هذا الإطار وصل مؤخرا تبرع مقاطعة جوانغدونغ ب6000 كمامة و350 جهاز قياس الحرارة إلي الإسكندرية.

وأضافت فى بيان اليوم، أن هذا خير دليل علي الصداقة العميقة بين شعبينا والتعاون الوثيق في مكافحة الوباء، ونأمل أن تساعد هذه المواد المضادة للوباء الأصدقاء في الإسكندرية في المرحلة التالية من الوقاية من الوباء".

وأضافت، نحتفل هذا العام بالذكري الــ 65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وفي الوقت الحالي يمر كلا البلدين بمرحلة جديدة ومهمة للتنمية، وسنواصل العمل مع محافظة الإسكندرية والأصدقاء من جميع مناحي الحياة في مصر لزيادة تعميق التبادلات الودية وتعاوننا العملي في مختلف المجالات في إطار تعاون الحزام والطريق لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة، مما سيحقق المزيد من الفوائد للشعبين".