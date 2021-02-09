قضية فساد نتنياهو.. المحكمة توجه صفعة جديدة على وجهه وترفض التماس المحامين

كتب - هاشم الفخرانى

وجهت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، اليوم الثلاثاء، ما وصفت بـ"الصفعة" الجديدة، لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بشأن محاكمته في قضايا الفساد الموجهة ضده.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المحكمة رفضت طلب فريق الدفاع عن نتنياهو بالالتماس الخاص ببروتوكولات المحاكمة وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.

وانطلقت أمس محاكمة نتنياهو أمام المحكمة، وتركزت الجلسة على الملحق للائحة الاتهام المعدلة والذى يشمل طلبات نتنياهو وممثلين عنه بالتأثير على التغطية الإعلامية فى موقع والا الاخبارى فى إطار الملف المعروف بـ 4000.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" تفاصيل جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتهم الفساد المالى، وحصوله على رشاوى من رجال أعمال مقابل منحهم تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "نتنياهو" أمام القضاة إنه لم يتلقى أى رشاوى، قائلا للمحكمة: "لم أفعل ذلك".

وأضاف نتنياهو أمام هيئة محكمة شديدة الحراسة فى إسرائيل: "أقِرّ بالجواب المكتوب المقدّم باسمى"، وذلك في إشارة إلى مذكرة قدّمها محامو نتنياهو إلى المحكمة الشهر الماضي، تؤكد أنه لم يتلقى أى رشاوى من رجال الأعمال المذكورين فى القضية.

ويأتي ذلك قبل ستة أسابيع من توجّه الناخب الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية هي الرابعة التي تشهدها إسرائيل في غضون عامين.