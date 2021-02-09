فصل التيار الكهربائى عن بعض قري مركز بني سويف اليوم

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، مغذي الدوية وباروط وبني هارون وبلفيا وطحا البيشه، وذلك لعمل صيانة على المُغذًى.

كما أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه من المقرر قطع التيار الكهربائي غدا الاربعاء عن محول رقم 2 بالحكامنة ويوم الخميس عن بني عفان ومنشأه عاصم وبني حمد وابشنا وذلك من الساعة 9 صباحا وحتي 2 بعد الظهر.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.