فريق متطوعى الغربية يبدأ أولى الرحلات السياحية لمسار العائلة المقدسة بسمنود

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عن انطلاق أولى رحلات السياحة الداخلية لمسار العائلة المقدسة بسمنود بمشاركة فريق متطوعى الغربية.

بدأت الرحلة باستكشاف المسار بما يحتويه من محال متنوعة وسط ترحيب شديد من أهالى المدينة، ثم زيارة كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب، واستمع أعضاء الفريق لشرح وافى من راعى الكنيسة الأب أبانوب لويس، الذى أوضح تاريخ الكنيسة، وما حدث من معجزات طوال فترة مكوث السيدة العذراء والسيد المسيح بالكنيسة أثناء رحلتهم المقدسة بأرض مصر المباركة، ثم قام الفريق بالتقاط الصور التذكارية بالكنيسة والبئر المقدس الذى شربت منه العائلة المقدسة أثناء إقامتهم بسمنود.

واستكمل الفريق رحلته بزيارة حمام سمنود الأثرى، وهو أحد الآثار الإسلامية الفريدة على مستوى قطاع الدلتا والذى يرجع تاريخ إنشائه لمنتصف القرن الثامن عشر، واستمعوا لشرح من مشرفى الآثار الإسلامية عن تاريخ الحمام واستخداماته، واختتم الفريق الرحلة بزيارة معبد إيزيس بقرية بهبيت الحجارة والذى يطلق عليه اسم "فيلة الشمال" والذى يروى قصة الإلهة الفرعونية إيزيس، حيث التقط أعضاء الفريق العديد من الصور التذكارية مع ما تبقى من أنقاض المعبد .

وأعرب أعضاء الفريق عن شكرهم للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، لإتاحته تلك الفرصة لهم ليكونوا أول من يبدأ رحلات السياحة الداخلية للمسار، ويروا كنوز محافظة الغربية الأثرية الإسلامية، القبطية والفرعونية، آملين فى تنظيم العديد من الزيارات الأخرى للأماكن الأثرية الأخرى بالمحافظة.

رافق الفريق خلال الرحلة المحاسب محمد أبو سليم رئيس مركز ومدينة سمنود ومحمود ممتاز مدير العلاقات العامة بالمحافظة ومنسق الفريق.



رحلة الفريق لزيارة حمام سمنود الاثرى