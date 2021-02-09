فريق ترامب القانونى: الديمقراطيون يسيئون استخدام السلطة للحصول على ميزة سياسية

كتبت رباب فتحى

اتهم ديفيد شوين، عضو الفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب الديمقراطيين بإساءة استخدام سلطة المساءلة للحصول على ميزة سياسية.

وقال محامى الرئيس السابق، إن الديمقراطيين يتابعون إجراءات العزل لأنهم ما زالوا غاضبين من نتائج انتخابات عام 2016.

وقال شوين: "أعدكم بأنه إذا تم المضي قدما في هذه الإجراءات، فإن الجميع سيبدو سيئًا، محذرًا من أن المحاكمة ستفتح جروحًا جديدة وأكبر فى جميع أنحاء البلاد.

ثم بدا شوين ليقترح أن محاكمة الإقالة قد تشعل حربًا أهلية أخرى، قائلاً، هذه المحاكمة ستمزق هذا البلد، ربما كما رأينا مرة واحدة فقط في التاريخ الأمريكى.

وقال بروس كاستور محامى الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب فى مناقشة دستورية المحاكمة، بعد حوالى 20 دقيقة من خطابه، "لا يمكننا أن نقترح معاقبة الناس على الخطاب السياسى فى هذا البلد، فى إشارة إلى خطاب ترامب قبل أعمال الشغب فى 6 يناير مستشهدا بالتعديل الأول.

تناول مديرو المساءلة بشكل استباقى هذه الحجة في موجز ما قبل المحاكمة النهائى، والذى قدموه فى وقت سابق اليوم.

وكتب المديرون في موجزهم، التعديل الأول لا يحصن الرئيس ترامب من المساءلة أو يحد من سلطة مجلس الشيوخ في حماية الأمة من زعيم غير لائق.

وأضافوا: "وحتى بافتراض تطبيق التعديل الأول، فإنه بالتأكيد لن يحمى خطاب الرئيس ترامب فى 6 يناير، والذى حرض على عمل غير قانونى.

وكان الفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب في تقديم حجته فى أولى جلسات المساءلة، وجادل بأن المحاكمة غير دستورية.