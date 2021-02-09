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فرحة عارمة فى الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره حول المريخ

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:47 م
فرحة عارمة فى الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره حول المريخ فرحة عارمة فى الإمارات بعد دخول مسبار الأمل إلى مدار المريخ
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة فرحة عارمة، بوصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، وأظهرت الصور فرحة فريق العمل المسئول عن المسبار الإماراتى الذى انطلق منذ سبعة أشهر فى رحلة تاريخية إلى الفضاء الخارجي .

 

نجح مسبار الأمل الإماراتي، فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالى 27 دقيقة.

 

ووفق وسائل إعلام إماراتية، فإن التحكم بمسبار الأمل خلال هذه الفترة الزمنية سيكون تلقائياً، من دون أى تدخل من المحطة الأرضية، حيث سيعمل المسبار طوال هذا الوقت بشكل ذاتي.

 

ووصل المسباربعدما سافر فى الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر فى الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية فى اليابان فى 20 يوليو 2020، قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.

فرحة عارمة فى الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره (1)
احتفال الإماراتيين بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره

 

فرحة عارمة فى الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره (2)
فرحة عارمة فى الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل 

 

فرحة عارمة فى الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره (3)
فرحة عارمة فى الإمارات 

 

فرحة عارمة فى الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره (4)
فرحة عارمة فى الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول لمداره

 

فرحة عارمة فى الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره (5)
فرحة عارمة فى الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول لمداره

 

فرحة عارمة فى الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره (6)
فرحة الإماراتيين بعد نجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره 

 


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مسبار الامل الاماراتى

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