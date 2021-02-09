اليوم السابع
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غلق وتشميع معمل تحاليل مخالف للاشتراطات وقوانين العلاج الحر بالغربية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:29 م
غلق وتشميع معمل تحاليل مخالف للاشتراطات وقوانين العلاج الحر بالغربية تشميع
الغربيــــة عادل ضرة

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أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بغلق معمل تحاليل بالحكمة حي أول طنطا لعملة بدون ترخيص، بالإضافة إلى تشميع المعمل لمخالفته الترخيص والقوانين والاشتراطات الصحية والوقائية.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتنسيق مع إدارة النفايات بقيادة الدكتور محمد شكر

وقام الدكتور بيشوي سامي بالعلاج الحر بالمديرية وهيثم غياط بإدارة النفايات بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم أول طنطا لتنفيذ غلق معمل التحليل المخالف للاشتراطات وقوانين العلاج الحر وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تأتى فى إطار المتابعة المستمرة ومراجعة التراخيص للمنشآت الصحية الخاصة للوقوف على التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


مديرية الصحة بالغربية

ادارة العلاج الحر

غلق معمل تحاليل

فيروس كورونا المستجد

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