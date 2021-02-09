عمدة لندن: زيادة إجراء اختبارات كورونا تساعد فى قمعه وفهم السلالة الجديدة

كتب محمد شعلان

أكد صادق خان، عمدة لندن، أن الخضوع لاختبارات كورونا سيساعد في قمع الوباء وزيادة الفهم لمواجهة متغيراته التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى زيادة اختبارات كورونا في إحياء إيلنج وهارينجي وميرتون بالعاصمة لندن.

وغرد صادق خان، عمدة لندن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "يتم إجراء اختبارات متزايدة في إيلينج وهارينجي وميرتون. أنا أشجع أي شخص يعيش في هذه المناطق على إجراء الاختبار، وسيساعد ذلك في قمع الفيروس وزيادة فهمنا لانتشار متغير COVID-19 الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا".



عمدة لندن على تويتر

وحذر صادق خان، عمدة لندن، مع بدء انخفاض أرقام الإصابات لكورونا، من كسر القواعد الاحترازية لمواجهة الوباء ، التي فرضتها بريطانيا منذ الموجة الثانية، مشيرا الى أنه لايزال هناك الأف من المصابين في المستشفيات، وكتب صادق خان، عبر حسابه بموقع تويتر:" قد تكون الأرقام التي ثبتت إصابتها بالفيروس بدأت في الانخفاض، لكن الآلاف من سكان لندن لا يزالون في المستشفى وتتعرض خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة NHS لضغط لا يصدق. هذا ليس الوقت المناسب لكسر القواعد يرجى حماية الناس من حولك ، والبقاء في المنزل".

وكانت صحيفة الديلى ميل البريطانية، نشرت تقريرا عن توقيع بريطانيا صفقة للتعاقد على 50 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، بعدما أعلنت شركة أكسفورد عن فاعلية لقاحا استرازينيكا ضد متغير السلالة البريطانية الجديدة والتي أطلق عليها "كينت"، واستهدفت الصفقة الحصول على جرعات من لقاحات فيروس المختلفة لمواجهة السلالات التي ظهرت حديثا في مختلف أنحاء العالم، بعد ما كشفت الاختبارات أن بعضها قد يكون قادرًا على تفادي المناعة التي يسببها المحصول الحالي من اللقاحات.