طقس الخليج.. رياح نشطة بالسعودية وصحو بالإمارات

وكالات

شهدت منطقة الخليج طقسا متباينا حيث تنشط الرياح فى المملكة العربية السعودية بينما يكون صحوا فى الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحاً سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية)، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان ،عسير ، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح بعد غد مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحرين