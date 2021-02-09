ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب على الآثار داخل أرض زراعية بالسنبلاوبن

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث السنبلاوين، من ضبط ثلاثة أشخاص أثناء التنقيب على الآثار داخل أرض زراعية بقرية بشمس التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالى بضبط بعض الأشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض زراعية بزمام قرية بشمس دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين ضبط كل من "عبد الله ع م ح " 46 سنة، وصاحب وحدة تصوير فيديو، ومقيم قرية نوسا الغيط دائرة مركز أجا، و"السعيد ع ال " 49 سنه بالمعاش ، ومقيم قرية صهرجت الصغرى مركز أجا، " ماجدة ع ال ا " 42 سنه ، حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة قرية بشلا دائرة مركز ميت غمر، و"عبد الله ع ع " 57 سنة سائق ومقيم القاهرة، وكذا سيارة ملاكى، ملك الأول، وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض زراعية بمساحة 17 قيراطا، ملك المدعو " حسين ب. ح ع " مقيم القاهرة .

وبأجراء المعينة تبين وجود حفرة قطر متر ونصف، وتم ضبط بعض أدوات الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2750 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين، وجارى استكمال الفحم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .